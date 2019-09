Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık hep birlikte eğitimde kalite artışı gibi daha fazla emek ve zaman isteyen meselelere yoğunlaşmamız gerekiyor"Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eğitimde Cumhuriyet tarihimiz boyunca bize özgü bir sistem kuramadık"İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan Yapımı Tamamlanan Okulların Ortak Açılışı ve 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreninde yaptığı konuşmada, "Asıl önemli işimiz bundan sonra başlıyor. Artık hep birlikte eğitimde kalite artışı gibi daha fazla emek ve zaman isteyen meselelere yoğunlaşmamız gerekiyor. Eğitimde niteliği yakalamanın günü birlik bir konu olmadığını biliyoruz" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadıköy'deki Atatürk Fen Lisesinde, Yapımı Tamamlanan Okulların Ortak Açılışı ve 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Törenine katıldı. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da katıldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada, "Gerçekten çok farklı bir mekandayız. Bu farklı mekanda bugün eğitim öğretim dünyamızın 2019-2020 yılının açılışını yapıyoruz. Canlı bağlantıyla şu an bizleri takip eden Siirt, Van, İzmir ve Samsun'daki öğretmen, öğrenci, velilerimize de buradan sevgilerimi gönderiyorum.2019-2020 eğitim öğretim yılının öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize eğitim öğretim camiamıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Yeni eğitim öğretim yılının açılış törenini Türkiye'nin en başarılı, en köklü okullarından biri olan İstanbul Atatürk Fen Lisesinde gerçekleştiriyoruz. 1982 yılından beri ülkemize hizmet veren lisemiz sadece Kadıköy ve İstanbul'dan değil Türkiye'nin her yerinden parlak öğrencilerin tercih ettikleri müstesna bir okuldur.Bilim olimpiyatları başta olmak üzer ulusal ve uluslararası başarılarıyla göğsümüzü kabartan Fen Lisemizi kutluyorum. Emek veren tüm eğitimcilerimize şahsım milletim adına teşekkür ediyorum. Şu an okulumuzda eğitim gören evlatlarımızın da büyüklerinden devraldığı bu iftihar tablosuna yeni yıldızlar ekleyeceğine inanıyorum. Bu vesileyle bölücü örgütün kalleşçe katlettiği Necmettin Yılmaz ve Aybüke Aydın gibi görevi başında şehadete yürüyen eğitim öğretim camiamızın tüm şehitlerini de rahmetle minnetle yad ediyorum.Üzerinde hakkı olan kendi öğretmenlerimi de bir kez daha saygıyla anıyor, hayatta olanların ellerinden öpüyor, vefat edenlere Allahtan rahmet niyaz ediyorum" dedi.Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün yeni eğitim öğretim yılıyla beraber ülkemizin 81 vilayetinde inşası tamamlanan 716 okulumuzun da resmi açılışın gerçekleştiriyorum. Böylece anaokulundan ilkokula, ortaokuldan liseye kadar eğitimin tüm kademelerinde toplamda 12bin 640 yeni dersliği ülkemize kazandırıyoruz. Toplam yatırım bedeli 4 milyar 638 milyon lirayı bulan bu okullarımızın da milletimize ve eğitim öğretim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum. Bu okullarda okuyacak öğrencilerimiz hepsine Mevla'dan zihin açıklığı niyaz ediyorum. Türkiye'nin son 17 yılı reform ve kalkınma odaklı bir anlayışla ülkemizin çehresinin değiştiği bir dönemdir. Sadece İstanbul'da yaptığımız yatırımlar dahi tek başına bir yatırım hikayesidir. Mesela 2013 yılında hizmete açtığımız Marmaray'ı bugüne kadar 355 milyon yolcu kullanmıştır. Aynı şekilde 2016 yılında hizmete açtığımız Avrasya Tüneli ve yine aynı yıl hizmete açtığımız Yavuz Sultan Selim Köprüsünün her birinden bugüne kadar 45 milyona yakın araç geçti. İstanbul İzmir otoyolu içerisinde yer alan Osman Gazi Köprüsü son 3 yılda 25 milyona yakın aracı konforla Körfezin karşısına geçmesine vesile oldu. Dünyanın en büyükleri arasında yer alan İstanbul Havalimanımızın yolcu sayısı 30 milyonu aştı.Diğer şehirlerimizde de benzer yatırımları milletimizin hizmetine sunduk. Demokrasiden ekonomiye, altyapıdan turizm ve sanayiye uzanan geniş bir yelpazede son 17 senede birçok başarıya imza attık. Yılların ihmallerini gidererek, milletimizi hak ettiği hizmetlerle buluşturduk. Sorunlarımızı halının altına süpürme, problemlerimizi görmezden gelme gibi bir hatanın içine asla düşmedik. Ne kadar büyük olursa olsun meselelerimizde cesaretle yüzleşmeyi tercih etik. 'Böyle gelmiş böyle gider' yerine 'şimdiye kadar böyle gelmiş ama artık böyle gitmeyecek' dedik ve her alanda kararlı adımlar attık.Bilhassa eğitim öğretim konusunda tarihimizin en kapsamlı dönüşüm hamlemize imza atarak eğitimin altyapısını adeta yeni baştan inşa ettik. Her sene bütçede aslan payını eğitim öğretime ayırdık. Milli Eğitim Bakanlığımızın bütçesi, göreve geldiğim zaman 7.5 milyar idi. Şimdi ise 114 milyara yükselttik. Aslan payını eğitim öğretime verdik. Ülkemize kazandırdığımız 309 bin yeni derslikle milletimizin en önemli sorunlarından olan kalabalık sınıfları tamamen ortadan kaldırdık.Eğitimin fiziki altyapısını geliştirmenin yanında önceki dönemlerin o yasakçı, baskıcı zihniyetlerin izlerini silmek için de çok çaba harcadık. Meslek liselerine adeta üvey evlat, ikinci sınıf muamelesi yapan katsayı sistemine son verdik. Hem insanımızın hafızasında hem de iş gücünde derin yaralar açan 8 yıllık kesintisiz eğitim yerine 4+4+4 olmak üzere zorunlu eğitimi 12 yıla çıkardık. Ders kitaplarını ücretsiz bir şekilde bütün okullarımızda dağıtıyoruz. Artık ne öğrencilerimiz ne de velilerimiz ders kitabı peşinde koşmuyor. Bunların acısını biz yaşadık. Bizler ders kitabı bulmak için kırtasiye dükkanına giderdik. Kırtasiyeci bize bir hafta sonraya, 10 gün sonraya gönderirdi. Okul öncesi eğitimi de süratle yaygınlaştırıyoruz. İlkokula başlama yaşını 69 aya düşürdük. Ders müfredatlarını özgürlükçü, demokratik, şeffaf ve objektif bir anlayışla yeni baştan hazırladık. Milletimizin inancını, insanımızın medeniyet ve kültür değerlerini hor gören ideolojik unsurları ders kitaplarımızdan tamamen temizledik. Okullarımızın teknolojik altyapısını baştan aşağı değiştirerek 432 bin 288 sınıfın tamamına etkileşimli tahtaları yerleştirdik. 45 bin 653 çok fonksiyonlu yazıcının kurulumunu yaptık. Toplam 1.5 milyon tablet bilgisayarı liselerdeki öğrenci ve öğretmenlerimize dağıttık. Tüm bunları yaparken eğitimin temel direği olan öğretmenlerimizi de asla ikinci plana atmadık. Son 17 yılda 632 bin yeni öğretmenimizin atamasını gerçekleştirdik. Bir ay önce yüreği kıpır kıpır idealist 20 bin genç öğretmenimizi göreve başlatmanın gururunu yaşadık. Türkiye'de derslik başına düşen öğrenci sayımız ilköğretimde 24'e, ortaöğretimde 20'ye, genel ortaöğretimde 21'e, mesleki ve teknik ortaöğretimde ise 19'a kadar geriledi.Şüphesiz bunların hepsi önemlidir, ama asıl önemli işimiz bundan sonra başlıyor. Artık hep birlikte eğitimde kalite artışı gibi daha fazla emek ve zaman isteyen meselelere yoğunlaşmamız gerekiyor. Eğitimde niteliği yakalamanın günü birlik bir konu olmadığını biliyoruz. Alışkanlıkları değiştirmek atomu parçalamaktan daha zordur diye bir söz var. Eğitimde Cumhuriyet tarihimiz boyunca bize özgü bir sistem kuramadık. Hukukta, bürokraside olduğu gibi eğitimde de batıyı kopyalamayı tercih ettik. Sonuçta aslını inkar eden, Batı kültürüne hayranlık duymaktan ötesinde katkısı olmayan kayıp nesiller yetiştirdik. Eğitim sistemimiz daha çok ezbere dayanıyor. Sınav odaklı, sınavlardaki başarıya odaklı dar bir bakış açısı" diye konuştu.Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, törene katılan öğrencilerle selfie çektirdi.