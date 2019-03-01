01 Mart 2019, 18:46
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artvin Havalimanımızı 2022'de Hizmete Sunmayı Hedefliyoruz"

- AK Parti'nin Artvin mitingi Miting alanından detaylar Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ARTVİN - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Artvin'de toplu açılış törenine katılarak vatandaşlara hitap etti.

- AK Parti'nin Artvin mitingi
Miting alanından detaylar
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
ARTVİN - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Artvin'de toplu açılış törenine katılarak vatandaşlara hitap etti.
(3) AK Parti, Artvin, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
Kaynak: AA