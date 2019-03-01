Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artvin Havalimanımızı 2022'de Hizmete Sunmayı Hedefliyoruz"

- <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/ak-parti/' title='AK Parti'>AK Parti</a>'nin <a class='keyword' href='/artvin/' title='Artvin'>Artvin</a> mitingi</br>Miting alanından detaylar</br> <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/turkiye/' title='Türkiye'>Türkiye</a> <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/cumhurbaskani-recep-tayyip-erdogan/' title='Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'>Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan</a>'ın konuşması</br>ARTVİN - <a class='keyword' href='/turkiye/' title='Türkiye'>Türkiye</a> Cumhurbaşkanı <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/recep-tayyip-erdogan/' title='Recep Tayyip Erdoğan'>Recep Tayyip Erdoğan</a>, Artvin'de toplu açılış törenine katılarak vatandaşlara hitap etti. </br>(3)