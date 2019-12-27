Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücretle ilgili konuştu: Biz işçimizi ezdirmeyiz

Yerli otomobilin tanıtıldığı "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yeniliğe Yolculuk Buluşması" programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan dün açıklanan asgari ücretle ilgili açıklamalarda bulundu.

"BU ÇARK DÖNECEK"

Erdoğan, "Asgari ücret rakamlarının ülkemize çalışanlara hayırlı olmasını diliyorum. İş başına gelirken söz verdik; 'İşçimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz.' Şimdi de enflasyonun 3-4 puan üstünde belirleyerek yola devam ediyoruz. Bu çark dönecek. Bu çarkın dönmesi için hesabı kitabı ona göre yapacağız. Enflasyonun 3 puan üzerinde yüzde 15 olarak yapılan artış sonucunda asgari ücret 2002'ye göre yüzde 154 düzeyinde yükselmiş bulunuyor" dedi.

Törende konuşan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

'Bugün ülkemiz için tarihi bir güne, Türkiye'nin 60 yıllık rüyasının gerçeğe dönüşmesine hep birlikte şahitlik ediyoruz. Yıllardır Türkiye'nin kendi otomobilinin üretmesi gerektiğini hep dile getiririz.

''100'ÜN ÜZERİNDE TÜRK MÜHENDİS GECESİNİ GÜNDÜZÜNE KATTI''

Bu süreçte sessiz ama derinden gidildi. Bu iş için 100'ün üzerinde Türk mühendis gecesini gündüzüne kattı. Bugün ön gösterim araçlarını söz verdiğimiz gibi ilk kez sizlerle paylaşıyoruz. Bu mekanı da özellikle seçtik. Burası Türkiye'nin Bilişim Vadisi. Biz bu tarihi günde iki mega projesi aynı anda hayata geçiriyoruz.

Hayalimiz tasarımcı ve mühendislerimizin emekleriyle yoğrulan,milli teknolojilerle üretilen, dünyaya adımızı duyuracak otomobile sahip olmak. Türkiye'nin yerli ve milli otomobil arayışı yeni değildir yaklaşık 60 yıldır bu hayalin peşinde koştuk. 'Devrim'in hikayesi aynı zamanda bize hayallerimizin nasıl kabusa dönüştürüldüğünün de hikayesi. 'Devrim' otomobili için harekete geçildiğinde Türkler otomobil üretemez diye kampanya başlatılıyor.

''DEVRİM'İN ÖNÜNÜ KESMEYİ BAŞARDILAR DEVRİN OTOMOBİLİNİN ÖNÜNÜ KESEMEYECEKLER''

Kayseri'deki uçak fabrikasına sipariş verilmesine, dışarıdan alınan siparişlerin ihraç edilmesine engel olan zihniyet bugün yine faaliyette. Kaybettiğimiz 65 yılın hesabını sormayı da milletimize bırakıyorum. Bu millet yapar. Devrim otomobilinin önünü kesmeyi başardılar ama şimdi yaptığımız devrin otomobilinin önünü inşallah kesemeyecekler. Devrim otomobilinin yolda kalmasını, projeyi boğma kampanyasına çevirenler, aynı şeyi yapmaya çalışacaklardır. Ama izin vermeyeceğiz.

ERBAKAN'I YAD ETTİ

Ülkemizin ilk motor fabrikası teşebbüsünü başlatan sanayileşme fikrinin yılmaz savunucusu Necmeddin Erbakan Hocamızı rahmetle minnetle yad ediyorum.

''YAZILIMCI SAYIMIZI 500 BİNİN ÜZERİNE ÇIKARACAĞIZ''

Yazılımda sıçramayı burada yaşayacağız. Yazılımcı sayımızı 500 binin üzerine çıkaracağız. Gemlik'te silahlı kuvvetlerimzie ait olan büyükçe yerimiz var.

''FABRİKA GEMLİK'TEKİ TSK ARAZİSİ ÜZERİNDE KURULACAK''

Yaklaşık 4 milyon metrekarelik alanın 1 milyon metrekaresini buraya tahsis edeceğiz fabrikamızın orada yapımına başlayacağız. Atılan adım için kimseden lisans icazet almıyoruz. Oyunun kurallarını artık biz koyuyoruz. Suriye'de Libya Türkiye arasında biz koyuyoruz. Aracımız sıfır emisyonla çalışarak çevreyi hiç kirletmeyecek.''

ASGARİ ÜCRET 2324 OLDU

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için son kez Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda toplandı. Komisyondan çıkan karar doğrultusunda, yeni yılda asgari ücret brüt 2.943 lira, net 2.324 lira olacak.