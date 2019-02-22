Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aşımıza, Ekmeğimize, Kesemize Göz Dikenlere Hadlerini Bildireceğiz"

Kaynak: AA

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıAK Parti belediye başkan adaylarının vatandaşları selamlamasıCumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlara hediye vermesi MUĞLA - AK Parti Genel Başkanı ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin düzenlediği mitingde vatandaşlara hitap etti. -6-Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Zillet ittifakı liste kavgalarının, ayak oyunlarının, dövüşün, çekişin içinde boğulmuş durumda. Üstelik İzmir'den Beyoğlu'na kadar pek çok yerde öyle adaylar gösterdiler ki tam evlere şenlik."Erdoğan: "Güvenlik güçlerimiz, PKK'nın tüm ümidini 31 Mart'ta zillet ittifakının başarısına bağladığını tespit ettiler."Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ekonomimize saldırarak, aşımıza, ekmeğimize, kesemize göz dikenlere hadlerini bildireceğiz."