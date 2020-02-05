Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Askeri olarak ayak bastığımız her yerde farkımızı gösteriyoruz"

Törenin yapıldığı salon ve katılımcılar Türkiye Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıMKEK Genel Müdürü Yasin Akdere
'nin törene telekonferans ile bağlanması ve çalışmalar hakkında bilgi vermesiBakan Akar'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye takdimiCumhurbaşkanı Erdoğan ile Milli Savunma Bakanı Akar'ın son işleme tabi tutulmuş mühimmat gövdesini imzalamasıCumhurbaşkanı Erdoğan'ın butona basmasıToplu hatıra fotoğrafı çekimiKIRIKKALE - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yahşihan ilçesindeki TSK Mühimmat Ayırma ve Ayıklama Tesisini Devreye Alma Töreni'nde konuştu. (4)