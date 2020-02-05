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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Askeri olarak ayak bastığımız her yerde farkımızı gösteriyoruz"

Törenin yapıldığı salon ve katılımcılar Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması MKEK Genel Müdürü Yasin Akdere'nin törene telekonferans ile bağlanması ve çalışmalar hakkında bilgi vermesi Bakan Akar'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye takdimi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Milli...

05.02.2020 15:51 | Son Güncelleme: 05.02.2020 15:56
Törenin yapıldığı salon ve katılımcılar
Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
MKEK Genel Müdürü Yasin 'nin törene telekonferans ile bağlanması ve çalışmalar hakkında bilgi vermesi
Bakan Akar'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye takdimi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Milli Savunma Bakanı Akar'ın son işleme tabi tutulmuş mühimmat gövdesini imzalaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın butona basması
Toplu hatıra fotoğrafı çekimi
KIRIKKALE - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yahşihan ilçesindeki TSK Mühimmat Ayırma ve Ayıklama Tesisini Devreye Alma Töreni'nde konuştu. (4)
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Akdere, Güncel

Kaynak: AA


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