Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Askerlerimiz 14 gün karantinaya uygun şekilde celp ve terhis uygulamasına...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Askerlerimiz 14 gün karantinaya uygun şekilde celp ve terhis uygulamasına tabi tutulacak.
27.03.2020 22:26 | Son Güncelleme: 27.03.2020 22:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Askerlerimiz 14 gün karantinaya uygun şekilde celp ve terhis uygulamasına tabi tutulacak - İSTANBUL
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Kaynak: İHA
Etiketler: Güncel