- AK Parti
Genel MerkeziCumhurbaşkanı
ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın konuşması ANKARA - AK Parti TBMM Grubu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
başkanlığında, AK Parti Genel Merkezi'nde kapalı grup toplantısı yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan
, grup toplantısı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.(5)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Askerlikte devrim niteliğinde bir reformu hayata geçiriyoruz. Bu, yılların bir beklentisiydi. Bu yılların beklentisini şu anda biz devreye aldık."
Kaynak: AAAK Parti
, Cumhurbaşkanı
, Güncel