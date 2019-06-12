12.06.2019 22:30
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Askerlikte devrim niteliğinde bir reformu hayata geçiriyoruz"

- AK Parti Genel Merkezi Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - AK Parti TBMM Grubu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, AK Parti Genel Merkezi'nde kapalı grup toplantısı yaptı.

- AK Parti Genel Merkezi
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - AK Parti TBMM Grubu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, AK Parti Genel Merkezi'nde kapalı grup toplantısı yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Askerlikte devrim niteliğinde bir reformu hayata geçiriyoruz. Bu, yılların bir beklentisiydi. Bu yılların beklentisini şu anda biz devreye aldık."Cumhurbaşkanı Erdoğan: Askerlikte devrim niteliğinde bir reformu hayata geçiriyoruz
Kaynak: AA
AK Parti, Cumhurbaşkanı, Güncel