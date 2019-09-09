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Cumhurbaşkanı erdoğan atatürk fen lisesi'ni gezdi

Kamera: Harun UYANIK / İstanbul DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı açılışı ve yapımı tamamlanan okulların açılış törenine katıldı.

09.09.2019 15:28 Cumhurbaşkanı erdoğan atatürk fen lisesi'ni gezdi
Kamera: Harun UYANIK/ İstanbul DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı açılışı ve yapımı tamamlanan okulların açılış törenine katıldı. Kadıköy'de bulunan Atatürk Fen Lisesi'nde gerçekleştirilen açılış töreninin ardından Erdoğan okulu gezdi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik etti. Erdoğan okuldan çıkınca bahçede toplanan vatandaşlarla sohbet etti fotoğraf çektirdi.

Görüntü Dökümü:
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Erdoğan'ın açılış kurdelesini kesmesi
Erdoğan'ın okula girmesi
Erdoğan'ın okuldan çıkması
Vatandaşlarla sohbet etmesi
Detaylar



Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

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