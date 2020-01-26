CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ATATÜRK HAVALİMANI'NDA KONUŞUYOR (1)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cezayir, Gambiya ve Senegal'e ziyareti öncesinde havalimanında konuşuyor. Erdoğan Elazığ depremi ile ilgili son durum hakkında önemli açıklamalarda bulunarak 'Devletimiz deprem anından itibaren tüm kurumları ve imkanları ile vatandaşların yanına koşmuştur' ifadelerini kullandı.

Erdoğan yaptığı açıklamada "Önceki gece 20.55'te yaşadığımız deprem için bölge halkına geçmiş olsun dileklerimi ifade etmek istiyorum. Yerin 7 km derinliğinde meydana gelen depremde 31 vatandaşımız hayatını kaybetti, 1607 vatandaşımız da yaralandı. Enkaz altından kurtarılanların sayısı da 45'tir. Devletimiz deprem anından itibaren tüm kurumları ve imkanları ile vatandaşların yanına koşmuştur. Her türlü personel, araç, gereç, teçhizat deprem bölgesine ulaştırılmıştır. Dün Elazığ ve Malatya'ya itikal ederek yapılan çalışmaları yerinde inceledik. Kış günü evleri yıkılan vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için her türlü çabayı gösteriyoruz. Dünyadaki dost ve kardeş ülkelerden de pek çok dayanışma mesajları aldık. 36 saattir büyük fedakarlıkla insanlarımıza yardım eden AFAD, Kızılay, TSK, Jandarma, tüm kamu görevlilerine teşekkür ediyorum." dedi.

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-Erdoğan'ın açıklamaları

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