Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ateşkesin ardından güneyden kuzeye İdlib'e yavaş yavaş dönüşler de başladı."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ateşkesin ardından güneyden kuzeye İdlib'e yavaş yavaş dönüşler de başladı.
10.03.2020 14:16 | Son Güncelleme: 10.03.2020 14:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ateşkesin ardından güneyden kuzeye İdlib 'e yavaş yavaş dönüşler de başladı." - ANKARA
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ateşkesin ardından güneyden kuzeye İdlib'e yavaş yavaş dönüşler de başladı."
Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, İdlib, Politika
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