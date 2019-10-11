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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Attığımız bu adımı asla durdurmayacağız. Bize sağdan soldan tehditler...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Attığımız bu adımı asla durdurmayacağız. Bize sağdan soldan tehditler geliyor.

11.10.2019 21:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Attığımız bu adımı asla durdurmayacağız. Bize sağdan soldan tehditler geliyor. Bu gidişi durdurun diye. Şimdi biz kendi göbeğimizi kendimiz kesiyoruz. Artık geri adım atmayacağız"
-"Terör yüzyılımızın vebasıdır. Türkiye olarak yaklaşık 35 yıldır terör belasıyla mücadele ediyoruz"
-"Türkiye komşularının toprakları üzerindeki egemenlik haklarına ve sınırlarına saygılıdır ama bir şartla. Buralardan ülkemize saldırı yapılmamalı düşmanca faaliyetler yürütülmemelidir"
-"Tek amacımız oradaki canileri engellemek, teröristleri yok etmektir. Barış Pınarı Harekatı'nın gayesi de aynıdır"
-"Batı ve Amerika hep birlikte söyledikleri şu: 'Siz Kürtleri öldürüyorsunuz.' Kürtler bizim kardeşimizdir. Bizim mücadelemiz Kürtlerle değil terör örgütleriyledir"
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. Parlamento Başkanları Konferansı Açılış Resepsiyonu'nda konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Politika

Kaynak: İHA

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