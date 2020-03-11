Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avrupa'ya yönelen göçmen akını Yunanistan ile sınırlı kalmayacak,...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avrupa'ya yönelen göçmen akını Yunanistan ile sınırlı kalmayacak, Akdeniz'in tamamına yayılacak.
11.03.2020 12:11 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Avrupa 'ya yönelen göçmen akını Yunanistan ile sınırlı kalmayacak, Akdeniz 'in tamamına yayılacak." - ANKARA
Kaynak: İHA
Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan, Akdeniz, Avrupa, Politika
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