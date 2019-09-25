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- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Azad Keşmir şuanda adeta bir açık hava hapishanesine dönüştürülmüş...

- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Azad Keşmir şuanda adeta bir açık hava hapishanesine dönüştürülmüş vaziyettedir" "Günümüzde nefret söylemine, kutsal değerlere hakarete en fazla maruz kalanlar Müslümanlardır"NEW YORK - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Azad Keşmir, şuanda adeta bir açık...

25.09.2019 17:35
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Azad Keşmir şuanda adeta bir açık hava hapishanesine dönüştürülmüş vaziyettedir"
"Günümüzde nefret söylemine, kutsal değerlere hakarete en fazla maruz kalanlar Müslümanlardır"
NEW YORK - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Azad Keşmir, şuanda adeta bir açık hava hapishanesine dönüştürülmüş vaziyettedir" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin New York kentinde Türkiye ve Pakistan ortak ev sahipliğinde "Nefret Söylemiyle Mücadele" temalı yüksek düzeyli yan etkinlikte konuşma yaptı. Erdoğan "Günümüzde nefret söylemine, kutsal değerlere hakarete en fazla maruz kalanlar Müslümanlardır" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan,Keşmir sorunuyla ilgili, "Azad Keşmir şuanda adeta bir açık hava hapishanesine dönüştürülmüş vaziyettedir" dedi.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan:

New York, Güncel

Kaynak: İHA

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