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Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'a geldi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TC-TUR" ile TSİ 12.10'da Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi.

25.02.2020 12:26 | Son Güncelleme: 25.02.2020 12:26Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'a geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TC-TUR" ile TSİ 12.10'da 'ın başkenti 'ye geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü Haydar Aliyev Havalimanı'nda, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Yakup Eyyubov, Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Halef Halefov, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer ile diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gençlik ve Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve MİT Başkanı Hakan Fidan da Bakü'ye geldi.


Azerbaycan, Türkiye, Bakü, Güncel

Kaynak: AA

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