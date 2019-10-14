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Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'a gitti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) 7. Zirvesi'ne katılmak üzere Azerbaycan'a gitti.

14.10.2019 11:28Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'a gitti
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) 7. Zirvesi'ne katılmak üzere Azerbaycan'a gitti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'ndeki basın toplantısının ardından, saat 11.20'de "TC-TUR" uçağıyla Bakü'ye hareket etti.
Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan, AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ve diğer ilgililer uğurladı.
Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Azerbaycan'a gitti.

Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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