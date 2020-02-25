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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temasları kapsamında geldiği Azerbaycan'da mevkidaşı İlham Aliyev ile bir araya geldi.

25.02.2020 13:32 | Son Güncelleme: 25.02.2020 13:54Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü
Recep Tayyip Erdoğan, resmi temasları kapsamında geldiği 'da mevkidaşı İlham Aliyev ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 8. Türkiye-Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısına katılmak üzere geldiği Azerbaycan'ın başkenti 'de resmi törenle karşılandı. Erdoğan ve Aliyev ile törenin ardından ikili görüşmeye geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev gerçekleştirdikleri görüşmede, ikili ilişkileri farklı boyutlarıyla ele almalarının yanı sıra bölgesel ve uluslararası sorunlara ilişkin fikir alışverişinde bulundular.

Erdoğan'ın, katılacağı İşbirliği Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Aliyev ile ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Bakü temaslarında, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gençlik ve Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın eşlik ediyor. - BAKÜ

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Azerbaycan, Bakü, Politika

Kaynak: İHA

Politika

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