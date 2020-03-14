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Türkiye ile Azerbaycan arasında kara ve hava ulaşımı geçici süreyle durduruldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede kara ve hava ulaşımının geçici süreyle karşılıklı durdurulması kararlaştırıldı.

14.03.2020 16:56 | Son Güncelleme: 14.03.2020 17:09

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev arasındaki telefon görüşmesinde, koronavirüse karşı alınan önlemler çerçevesinde kargo hariç karşılıklı kara ve hava yolu ulaşımının geçici süreyle durdurulmasına karar verildi.

KARGO HARİÇ TÜM ULAŞIM DURDURULDU

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Aliyev telefonda görüştü. Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. İki lider, ayrıca koronavirüse karşı alınan önlemler çerçevesinde kargo hariç karşılıklı kara ve hava yolu ulaşımının geçici süreyle durdurulmasını kararlaştırdı.

Türkiye ile Azerbaycan arasında kara ve hava ulaşımı geçici süreyle durduruldu

Kaynak: AA

Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Azerbaycan, Ekonomi, Güncel

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