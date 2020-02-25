Haberler » Güncel » Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da resmi törenle karşılandı - Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakü'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından resmi törenle karşılandı.

25.02.2020 13:40 | Son Güncelleme: 25.02.2020 13:41
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'de Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından resmi törenle karşılandı.
8. Türkiye-Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısına katılmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zagulba Sarayı'nda Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından resmi törenle karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke marşlarının okunduğu törende karşılama kıtasını selamladı. Törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Azerbaycan heyeti, İlham Aliyev'e ise Türk heyeti tanıtıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, törenin ardından Aliyev'le ikili görüşmeye geçti. Erdoğan'a Bakü temaslarında, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gençlik ve Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın eşlik ediyor.
(Kamil Nadirli/İHA)
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da resmi törenle karşılandı

Recep Tayyip Erdoğan, İlham Aliyev, Azerbaycan, Bakü, Güncel

Kaynak: İHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

13:43  Folklor nasıl yazılır? TDK'ya göre folklor mu, folklör mü? Folklor ne demek?
13:24  MEB sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları sorgulama ekranı! MEB sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları sorgulama ekranı?
11:47  Şampiyonlar Ligi son 16 turu fikstürü! Napoli Valencia maçı ne zaman, saat kaçta? Napoli Valencia maçı ne zaman, saat kaçta?
10:33  Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
09:47  Hızlı ve Öfkeli 5 filmi konusu nedir? Hızlı ve Öfkeli 5 oyuncuları ve Hızlı ve Öfkeli 5 özeti!
25.02.2020 14:23:11