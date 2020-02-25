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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'dan ayrıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gerçekleştirdiği temaslarının ardından Azerbaycan'dan ayrıldı.

25.02.2020 20:15 | Son Güncelleme: 25.02.2020 20:15Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'dan ayrıldı
Recep Tayyip Erdoğan, gerçekleştirdiği temaslarının ardından 'dan ayrıldı.
Azerbaycan'a resmi ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkent 'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, anlaşmaların imza törenine iştirak ederek Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerçekleştirdiği temaslarını tamamlayarak Azerbaycan'dan ayrıldı.
(İHA)

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Azerbaycan, Bakü, Güncel

Kaynak: İHA

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