01 Mart 2019, 16:10
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aziziye Kışlası, Millet Bahçesi Olarak Siz Ardahanlı Kardeşlerime Hizmet...

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ardahan'da düzenlediği mitinge katıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ardahan'da düzenlediği mitinge katıldı. (5)

"Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgemize son 17 yılda 290 katrilyon liralık yatırım yaptık"

"Son 17 yılda Ardahan'a ne kadar yatırım yaptık biliyor musunuz? 6 katrilyon"

"Diğer illerimize açtığımız Millet Bahçelerinden birini de Ardahan'a yapıyoruz. Valiliğimiz kanalıyla şehrimize 70 dönüm büyüklüğünde muhteşem bir millet bahçesi kazandırıyoruz. Aziziye Kışlasındaki sorunlar çözüldü. Artık orası Millet Bahçesi olarak siz Ardahanlı kardeşlerime hizmet verecek" Güncel
Kaynak: AA