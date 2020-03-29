Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Karaismailoğlu ile görüştü
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile video konferans yöntemiyle görüştü.
29.03.2020 16:04 | Son Güncelleme: 29.03.2020 16:04
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile video konferans yöntemiyle görüştü.
Görüşmede, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da bulundu.
Kaynak: AA
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Adil Karaismailoğlu, Fahrettin Altun, Türkiye, Güncel