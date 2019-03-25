Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bakın Neler Biliyorum" Diyerek Muş Türküsünü Söyledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Demokrasi Meydanı'ndan düzenlenen Muş mitinginde konuştu. Erdoğan, Muşlu vatandaşlara Muş türküsünün sözleriyle seslendi. Erdoğan, "Türküler bizim bin yıllık hikayemizin söze, saza, besteye nakşedilmiş halidir." dedi.
"BAKIN NELER BİLİYORUM GÖRÜYORSUNUZ"
Erdoğan, Muş mitinginde vatandaşlara, "Türküler bizim bin yıllık hikayemizin söze, saza, besteye nakşedilmiş halidir. Bakınız ne diyor o güzen Muş türküsünde. Bakalım biliyor musunuz? 'Güz gelince çöker duman, yaz gelince çayır çimen. Aşıkları eder figan, yanar gider Muş ovası. Karasu akar boyunca, Muratsuyu gider ince. Dolaşır gider boyunca, şen olasın Muş ovası." Bakın neler biliyorum görüyorsunuz." ifadelerini kullandı.
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