Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'nın başladığını sosyal medyadan duyurdu

Türk Silahlı Kuvvetleri, aylardır hazırlandığı büyük harekata start verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin doğusuna düzenlenen operasyonun başladığını sosyal medyadan duyurdu. Erdoğan yaptığı açıklamada "Türk Silahlı Kuvvetleri'miz Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmıştır." dedi.

"BARIŞ PINARI BAŞLAMIŞTIR"

Bütün dünyanın gündeminde olan Suriye operasyonu başladı. Operasyonun başladığını Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyadan tüm dünyaya duyurdu. İşte Erdoğan operasyonu dünyaya şu ifadelerle duyurdu: Türk Silahlı Kuvvetleri'miz Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmıştır. Amacımız güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmektir.

"SURİYE'Yİ TERÖR PENÇESİNDEN KURTARACAĞIZ"

Barış Pınarı Harekatı ile, ülkemize yönelik terör tehdidini bertaraf edeceğiz. Oluşturacağımız güvenli bölge sayesinde Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönmelerini sağlayacağız. Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruyacak, tüm bölge halkını terörün pençesinden kurtaracağız.

ERDOĞAN'DAN MEHMETÇİĞE DESTEK

Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan kahraman Mehmetçiklerimizin her birini alınlarından öpüyor, kendilerine ve bu harekatta Türkiye'yle birlikte olan tüm yerel destek unusurlarına muvaffakiyetler diliyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun.