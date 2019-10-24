Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı isminin nereden geldiğini harita üzerinden anlattı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı sonrası TRT 1 ekranlarında gündeme dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Fırat'ın doğusunda terör tehdidini bertaraf etmek, bölgede huzur ve barışı sağlamak amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı isminin nereden geldiğini harita üzerinden tek tek anlatan Erdoğan, "Pınarlar oralarda (Fırat'ın doğusu) bol olduğu için biz buna Barış Pınarı olsun dedik. Barış Pınarı Harekatı da böylece başlamış oldu." dedi.

"TERÖR KORİDORUNU BARIŞ PINARI KORİDORUNA ÇEVİRDİK"

Erdoğan, "Terör koridorunu, Barış Pınarı Harekatı koridoruna çevirdik. En doğusundan en batısına aldığımızda Rasulayn, Ayn-el Arab bulunuyor. Buralarda hep gözeler var. Yani pınarlar var. Ondan dolayı biz bu harekata Barış Pınarı dedik. Pınarlar oralarda bol olduğu için, bunun başına Barış getirelim dedik. Ve Barış Pınarı Harekatı da böylece başlamış oldu. Burada bizim için ilk olarak önem arz eden Tel Abyad ve Rasulayn idi." ifadelerini kullandı.