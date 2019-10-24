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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Barış Pınarı Harekatı) Şu ana kadar bölgede kontrolümüze geçen alan...

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Salonda katılımcılardan görüntü ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 105. Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Töreni'nde konuştu.

24.10.2019 16:38
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
Salonda katılımcılardan görüntü
ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 105. Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Töreni'nde konuştu. (6)
Erdoğan: "(Barış Pınarı Harekatı) Şu ana kadar bölgede kontrolümüze geçen alan büyüklüğü 4 bin 220 kilometrekareye ulaştı."
Erdoğan: "Askerlerimiz ve Suriye Milli Ordusu harekat alanını tarıyor. Bu arada teröristler karşımıza çıkarsa onları tepelemek en tabii hakkımızdır."
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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