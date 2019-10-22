Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Barış Pınarı Harekatımızda 775 terörist etkisiz hale getirilmiştir"-"7 askerimiz, 79 SMO askeri kardeşimiz ve 20 sivil kardeşimiz şehit olmuştur"-"ABD ile vardığımız mutabakata göre bölgedeki tüm teröristlerin çıkarılması için bugün son gün. Saat 22.00 itibarıyla süre bitiyor"-"Sözler tutulmazsa harekatımızı kaldığı yerden devam ettireceğiz"-"Hedefimiz sınır güvenliğimizi sağlamak ve Suriyeli misafirlerimizi kendi topraklarına güvenli dönüşünü sağlamaktır"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rusya ziyareti öncesinde açıklamalarda bulundu.

Kaynak: İHA