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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Barış Pınarı Harekatımızda 775 terörist etkisiz hale getirilmiştir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Barış Pınarı Harekatımızda 775 terörist etkisiz hale getirilmiştir" -"7 askerimiz, 79 SMO askeri kardeşimiz ve 20 sivil kardeşimiz şehit olmuştur" -"ABD ile vardığımız mutabakata göre bölgedeki tüm teröristlerin çıkarılması için bugün son gün. Saat 22.

22.10.2019 11:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Barış Pınarı Harekatımızda 775 terörist etkisiz hale getirilmiştir"
-"7 askerimiz, 79 SMO askeri kardeşimiz ve 20 sivil kardeşimiz şehit olmuştur"
-"ABD ile vardığımız mutabakata göre bölgedeki tüm teröristlerin çıkarılması için bugün son gün. Saat 22.00 itibarıyla süre bitiyor"
-"Sözler tutulmazsa harekatımızı kaldığı yerden devam ettireceğiz"
-"Hedefimiz sınır güvenliğimizi sağlamak ve Suriyeli misafirlerimizi kendi topraklarına güvenli dönüşünü sağlamaktır"
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rusya ziyareti öncesinde açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Politika

Kaynak: İHA

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