Cumhurbaşkanı Erdoğan Başakşehir Merkez Camii'nde İncelemelerde Bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Başakşehir
'de düzenlenen millet Bahçelerinin toplu açılış töreni sonrası Başakşehir Merkez
Camii'nde incelemelerde bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Başakşehir'de Millet Bahçeleri toplu açılış törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan
, açılış merasiminin ardından alanda bulunan Başakşehir Merkez Camii'ni ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı. Bir süre cami içerisinde incelmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
beraberindeki heyetle buradan ayrıldı. - İSTANBUL
17 Kasım 2018 Cumartesi 17:28