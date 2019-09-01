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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Başkalarının ağzına bakılarak yapılan işin adı siyaset değil, nefsaniyettir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya'daki Mevlana Meydanı'nda düzenlenen Toplu Açılış Töreni'ne katılarak konuşma yaptı.

01.09.2019 19:07
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya'daki Mevlana Meydanı'nda düzenlenen Toplu Açılış Töreni'ne katılarak konuşma yaptı.
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"Terör örgütüne tavır koyamayanlardan, 15 Temmuz darbe girişiminin faillerini lanetleyemeyenden, her zeminde ve her zaman ülkesinin yanında yer alamayandan belediye başkanı olmaz, siyasetçi hiç olmaz."
"Başkalarının ağzına bakılarak yapılan işin adı siyaset değil, nefsaniyettir. Gurur, kibir, bunlarla yol yürüyenler bir yere varamazlar."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her fırsatta bir araya geliyorlar, kazandıkları şehirleri, özellikle de İstanbul'u nasıl birlikte yönetebileceklerinin hesabını yapıyorlar. Hatta bununla da kalmayıp bölücü terör örgütüyle ilişkileri yüzünden görevden alınan belediye başkanlarının yanına koşup, onlara destek veriyorlar. Ülkelerinin ve milletinin yanında olacaklarına terör örgütünün güdümündeki partinin borazanlığına soyunuyorlar."
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Recep Tayyip Erdoğan, Siyaset, Güncel

Kaynak: AA

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