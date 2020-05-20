CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BAŞKANLIĞINDA GÜVENLİK TOPLANTISI

İsanbul DHA -CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında "Güvenlik Toplantısı" gerçekleştirildi.

20.05.2020 19:41 | Son Güncelleme: 20.05.2020 19:42

İsanbul DHA -CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında "Güvenlik Toplantısı" gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı Huber Köşkü'nde gerçekleştirilen güvenlik toplantısı 3 saat sürdü. Toplantıya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın katıldı. Toplantıda, Suriye, Irak, Libya başta olmak üzere ülkemizin güvenliğini yakından ilgilendiren bölgesel gelişmelerin ayrıntılı olarak ele alındığı öğrenildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BAŞKANLIĞINDA GÜVENLİK TOPLANTISI

Kaynak: DHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Huber Köşkü, DHA, Güncel, Haber

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