Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında İdlib toplantısı yapıldı

Ankara 'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında İdlib toplantısı yapıldı. İdlib'de Türk askerine yöneliksaldırıya ilişkin, şehitlerimizin kanının yerde kalmaması ve saldırıya misliyle karşılık verilmesi vurgulandı.

SALDIRIYA MİSLİYLE KARŞILIK VERİLMESİ VURGULANDI

Edinilen bilgiye göre, toplantıya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, MİT Başkanı Hakan Fidan, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun katıldı. Toplantıda, şehitlerimizin kanının yerde kalmaması ve saldırıya misliyle karşılık verilmesi vurgulandı.

İDLİB İÇİN KARARLILIK MESAJI



Ayrıca, çatışmaların önlenmesi, sınır güvenliğimizin sağlanması, yeni bir göç dalgasının ve insanlık dramının engellenmesi maksadıyla İdlib'de bulunan Türkiye'yi bu kararlığından hiçbir saldırının vazgeçirmeyeceğinin altı çizildi.

NE OLMUŞTU?

İdlib'in kuzeyinde Suriye rejiminin topçu atışı sonucu 5 asker şehit oldu, 5 asker de yaralandı. Milli Savunma Bakanlığı, saldırı sonrası tespit edilen hedeflerin ateş altına alındığını açıkladı. TSK'nın yaptığı misillemede 101 Rejim askerinin etkisiz hale getirildiği açıklandı.