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Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında korona virüs ile mücadele toplantısı yapılacak

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Çarşamba günü yeni tip korona virüs ile mücadele çerçevesinde kapsamlı bir eşgüdüm toplantı yapılacağını açıkladı.

17.03.2020 00:10 | Son Güncelleme: 17.03.2020 00:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında korona virüs ile mücadele toplantısı yapılacak
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Çarşamba günü yeni tip korona virüs ile mücadele çerçevesinde kapsamlı bir eşgüdüm toplantı yapılacağını açıkladı.
İletişim Başkanı Altun, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Çarşamba günü yeni tip korona virüs ile mücadele çerçevesinde kapsamlı bir eşgüdüm toplantısına başkanlık edecek ve toplantının hemen akabinde millet-devlet birlikteliğiyle atmamız gereken adımlarla ilgili kamuoyunu bilgilendireceklerdir" dedi.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı, Çarşamba, Güncel

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