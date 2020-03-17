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Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında koronavirüs toplantısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çarşamba günü koronavirüsle mücadele çerçevesinde kapsamlı bir eşgüdüm toplantısına başkanlık edeceğini bildirdi.

17.03.2020 00:33 | Son Güncelleme: 17.03.2020 00:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında koronavirüs toplantısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, çarşamba günü koronavirüsle mücadele çerçevesinde kapsamlı bir eşgüdüm toplantısına başkanlık edeceğini bildirdi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi

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