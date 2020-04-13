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Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısı başladı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, korona virüs tedbirleri kapsamında video konferans yöntemiyle toplandı.

13.04.2020 15:30 | Son Güncelleme: 13.04.2020 15:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısı başladı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, korona virüs tedbirleri kapsamında video konferans yöntemiyle toplandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, korona virüs önlemleri kapsamında video konferansla kabine toplantısını topladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıya, çalışmalarını sürdürdüğü İstanbul Tarabya Huber Köşkü'nden katıldı. Ana gündem maddesinin korona virüsle ilgili çalışmaların olacağı bakanlar kurulu toplantısında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile istifası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilmeyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun birer sunum gerçekleştirecekleri kaydedildi.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Kabine, Güncel
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