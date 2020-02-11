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Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıda İdlib'deki gelişmeler değerlendirildi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, rejim unsurlarının İdlib bölgesine takviye olarak gönderilen Türk askerine düzenlediği saldırıya karşı atılacak adımların ele alındığı toplantı yapıldı.

11.02.2020 00:20 | Son Güncelleme: 11.02.2020 00:20Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıda İdlib'deki gelişmeler değerlendirildi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, rejim unsurlarının bölgesine takviye olarak gönderilen Türk askerine düzenlediği saldırıya karşı atılacak adımların ele alındığı toplantı yapıldı.
Edinilen bilgiye göre, toplantıda şehitlerin kanının yerde kalmaması ve saldırıya misliyle karşılık verilmesinin kararlaştırıldı.
Ayrıca toplantıda çatışmaların önlenmesi, sınır güvenliğinin sağlanması, yeni bir göç dalgasının ve insanlık dramının engellenmesi maksadıyla İdlib'de bulunan Türkiye'yi bu kararlılığından hiçbir saldırının vazgeçiremeyeceğini vurgulandı.
Toplantıya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, MİT Başkanı Hakan Fidan, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun katıldı.

Türkiye, İdlib, Güncel

Kaynak: AA

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