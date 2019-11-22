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Cumhurbaşkanı Erdoğan, başörtülü kadınlara saldıranlara tepki gösterdi: Asla göz yummayız

İzmir'de vatandaşlarla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karaköy ve Beşiktaş'ta yaşanan başörtülü kadınlara saldırıyla ilgili ilk defa konuştu. Erdoğan, "Başörtülü kızlarımıza saldırıyorlar. Bunlara asla göz yummayız, yummayacağız" dedi.

22.11.2019 15:21 | Son Güncelleme: 22.11.2019 15:47

ve 'ta başörtülü kadınlara yapılan saldırılar 'nin gündemini sarsmıştı. Olay olan saldırılarla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan da sessizliğini bozdu. Saldırılara tepki gösteren Erdoğan, "Başörtülü kızlarımıza saldırıyorlar. Bunlara asla göz yummayız, yummayacağız" şeklinde konuştu.

"28 ŞUBAT ZİHNİYETİNİ HORTLATMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin gündemini değiştiren başörtülü kadınlara saldırılarla ilgili konuşan Erdoğan, "Başörtülü kızlarımıza saldırıyorlar. Bunlara asla göz yummayız, yummayacağız. 28 Şubat zihniyetini hortlatmaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.

KARAKÖY'DE SALDIRI

Karaköy'de başörtülü bir kadın kaldırımda yürüdüğü sırada karşıdan gelen hemcinsi tarafından yumruklu saldırıya uğradı. Saldırının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada, "Karaköy'de başörtülü öğrencilere saldıran provokatör, İstanbul Emniyetimiz tarafından gözaltına alındı" ifadelerini kullanmıştı.

BEŞİKTAŞ'TA DA AYNI OLAY YAŞANDI

İstanbul Karaköy'de başörtülü iki genç kıza yapılan çirkin saldırının yankıları sürerken benzer bir olay daha yaşandı. Beşiktaş'ta bir okulda öğretmenlik yapan başörtülü kadın, kafenin önünden geçerken başka bir kadının yumruklu saldırısına uğradı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

KÜLLİYE'DEKİ CHP'Lİ İDDİASINA CEVAP VERDİ

Ziyaret öncesi il başkanlığı binası önünde bekleyen kalabalığa seslenen Erdoğan, Beştepe'de CHP'li bir isimle görüştüğü iddialarını kesin bir dille yalanladı.

"Güya ben Külliye'de bir CHP'li ile görüşmüşüm. Ben! Arkadaşlarım gerekli cevabı verdiler 'görüşme olmadı' dediler. Külliyen yalan" diyen Erdoğan, "Bunu yapan gazeteci kayıp" dedi.

Erdoğan, iddia üzerinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da eleştirdi ve "Bay Kemal senin hayatın yalan. Eğer yiğitsen ben cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum, acaba sen genel başkanlığını ortaya koyabiliyor musun? Ispat ettin ettin, etmezsen CHP'nin genel başkanlığı bu yalancıdan kurtulsun" ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, başörtülü kadınlara saldıranlara tepki gösterdi: Asla göz yummayız

Beşiktaş, Türkiye, Karaköy, Politika, Güncel


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