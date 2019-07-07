07.07.2019 19:53
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başpehlivan Gürbüz'ü tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başpehlivan Gürbüz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 658'inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan unvanını alan Ali Gürbüz'e tebrik telgrafı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 658'inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan unvanını alan Ali Gürbüz'e tebrik telgrafı gönderdi.
Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 658'inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlık unvanını alan Ali Gürbüz'e bir tebrik telgrafı göndermiştir" denildi.
BAKAN KASAPOĞLU DA KUTLADI
Öte yandan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da Başpehlivan Gürbüz'ü başarısından ötürü kutladı. Bakan Kasapoğlu'nun tebrik mesajında şu ifadeler yer aldı: "Edirne'de bu yıl 658'incisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finalinde rakibi Orhan Okulu'yu yenerek altın kemeri kazanan Ali Gürbüz'ü kutluyorum. Ata sporumuz güreşi bir kültür mirası olarak görüyoruz. Ata sporumuzu gelecek nesillere bırakma gayretiyle bu önemli organizasyonda ter döken tüm sporcularımıza teşekkür ediyorum."


Kaynak: DHA
Recep Tayyip Erdoğan, Ali Gürbüz, Kırkpınar, Spor

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