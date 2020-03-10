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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bay Kemal bir defa ne Milli Savunma Bakanlığımızı tanıyor ne TSK'yı tanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bay Kemal bir defa ne Milli Savunma Bakanlığımızı tanıyor ne TSK'yı tanıyor.

10.03.2020 14:16 | Son Güncelleme: 10.03.2020 14:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bay Kemal bir defa ne Milli Savunma Bakanlığımızı tanıyor ne TSK'yı tanıyor. Buralardan cahil kalmış birisi. " - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, TSK, Politika
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