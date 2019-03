Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bay Kemal eğer sen Müslümansan, terörün kaynağının İslam dünyası olduğunu nasıl söylersin"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çatalca'da Kuzey Marmara Otoyolu açılışına katıldıRecep Tayyip Erdoğan: "Banliyö tren hattını Çatalca'ya kadar uzatarak ilçemizi Türkiye'ye daha da yakınlaştıracağız""Ankara'da yine yolsuzluk içinde olan bir aday bulmuşlar, adamda her türlü yolsuzluk var""Bay Kemal eğer sen bir Müslümansan, terörün kaynağının İslam dünyası olduğunu nasıl söylersin"İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Yeni Zelanda'daki terör saldırısının ardından söylediği sözleri eleştirerek, "Bay Kemal eğer sen bir Müslümansan, terörün kaynağının İslam dünyası olduğunu nasıl söylersin. Önce sen kendini bir test et" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kuzey Marmara Otoyolu Çatalca-Yassıören açılışına katıldı.Çatalca Meydanı'nda düzenlenen törende konuşan Erdoğan, "Kuzey Marmara Otoyolu'nun Çatalca-Yassıören kesimi ile Habipler Kavşağı-Başakşehir Kavşağı arasını resmen hizmete açıyoruz. Kuzey Marmara Otoyolu 398 km uzunluğunda. Bu projenin 70 kilometrelik Kınalı-Odayeri kesimi 1.2 milyar dolar yatırım yaptığımız en önemli bölümlerinden biri. Otoyolun Yavuz Sultan Selim köprüsünün de içerisinde olduğu Odayeri - Kurtköy arası zaten trafiğe açık. Odayeri - Yassıören arasını yeni havalimanı ile birlikte hizmete sunduk. Bugün açılışını yaptığımız kısım ile otoyolu Çatalca'ya kadar uzatmış oluyoruz. Böylece Çatalca'dan trafiğin yoğun olduğu saatlerde 2-3 saati bulan Kurtköy yolculuğu 50 dakikada tamamlanmış olacak. Çatalca'da İstanbul havalimanına 13 dakikada ulaşabileceksiniz. Yol medeniyettir. Yolu olmayan medeniyetten bahsetmesin. Su medeniyettir. Suyu olmayan medeniyetten bahsetmesin" ifadelerini kullandı.Çatalca'nın Yıldırım Beyazıt'ın emaneti olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Çatalca eski çağlardan beri önemli bir yerleşim yeri oldu. Evliya Çelebi burayı bağlı bahçeli, hayat sulu bir belde olarak tanıtıyor. Osmanlı sarayındaki güzide atların yemleri buradaki çayırlardan gidermiş. Sırbistan'ın elimizden çıkmasının ardından göç eden kardeşlerimiz Çatalca'ya yerleştirilmişler. 1887 Osmanlı Rus savaşında bu bölge adeta harap olmuştur. Ardından Bulgarlar Çatalca kapısına dayanmışlardır. Osmanlı balkanlardan çekilirken ana yurda göç edenlerin bir bölümü burayı mesken tutmuştur. İstiklal savaşımızda Çatalca en güçlü direnişin verildiği yerlerden biriydi. Mübadele döneminde de ilçemize göçler sürmüştür. Uğun Çatalca 39 mahalle ve 75 bine yaklaşan nüfusu ile kültürel zenginliği en yoğun bölgelerimizden biri durumundadır" şeklinde konuştu."Banliyö tren hattını Çatalca'ya kadar uzatarak ilçemizi Türkiye'ye daha da yakınlaştıracağız"Çatalca'nın her geçen gün İstanbul merkezine biraz daha yaklaştığını söyleyen Erdoğan, "Geçtiğimiz günlerde Gebze Halkalı banliyö tiren hattı açılışını yaptık. Halkalı'da biten bu hattı Çatalca'ya kadar uzatarak ilçemizi tüm Türkiye'ye daha da yakınlaştıracağız. Yapımı devam eden Çatalca çevreyolunu da bu yıl inşallah hizmetinize sunacağız. Çatalca kuzeyinde hem tabiat harikası ormanlar, hem de Karadeniz var. Bu bölgede yürüyüş güzergahlarından, yamaç paraşütüne kadar her türü sporu teşvik edeceğiz. Çatalca'yı önde gelen bir üretim üssü haline dönüştüreceğiz. Artık ilçe merkezi içinde kalan küçük sanayi sitesini kaldırıp daha geniş bir alanda yepyeni ve modern bir sanayi sitesi kuracağız. Kültür sanat merkezi ile kapalı Pazar yeri ile, kapalı spor salonuyla, meydanıyla, sosyal tesisleriyle Çatalca'yı geleceğe taşıyacak projelerimiz hazır" diye konuştu."Ankara'da yine yolsuzluk içinde olan bir aday bulmuşlar, adamda her türlü yolsuzluk var"Konuşmasında CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş'ı eleştiren Erdoğan, "Ankara'da yine yolsuzluk içinde olan bir aday bulmuşlar. Adamda her türlü yolsuzluk var. Bir senet. Hesabını veremiyor şu anda. Bay Kemal çık adayının bu karşılıksız senedi ile ortada dolaştığını sen izah et. Niye hepsi ortalıktan kaçıyorlar. Arkadaşlarımız da onları kovalıyor" dedi."Bay Kemal eğer sen bir Müslümansan, terörün kaynağının İslam dünyası olduğunu nasıl söylersin"Yeni Zelanda'da yaşanan terör saldırısı ardından CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamaları eleştiren Erdoğan, şunları söyledi: "Maalesef Avustralyalı bir senatör bir edepsizlik yaptı. Ne yazık ki o edepsizliğin bir benzerini de Türkiye'de ana muhalefet başındaki zat yaptı. Şimdi bakın Avustralya'daki senatör bu ifadeleri kullanabilir. Bay Kemal eğer sen bir Müslümansan, terörün kaynağının İslam dünyası olduğunu nasıl söylersin. Önce sen kendini bir test et. Ben CHP'ye gönül veren kardeşlerime sesleniyorum. Bakın size ekranda kendisini bizzat dinlettim. Adamın söylediği ortada. 'İslam dünyası kendisine bir bakmalı' diyor. 'Terör de kendisini gözden geçirmeli' diyor. Bir Müslüman kendisi için bunu nasıl söyler. Müslümanların birbirlerini kırıp geçirdiği yerlerle ilgili derdimiz bizim başka. Buradaki olay bambaşka. Cuma namazında kardeşlerime İslam düşmanı bir namussuz bu. Sen bunun üzerinde yorum yap. Ama bunu söyleyemezsin. Bunu söylediğin zaman biz burada gürleriz. Bana da fatura kesemezsin. Bana faturayı o namussuz kesiyor, o keser. Ama Bay Kemal sen nasıl kesersin. Senin vatanseverliği, milliyetperverliğin yok. Sen bu ülkede teröristlerle berabersin. Kim var kolunda HDP var, İYİ Parti var, Saadet var. 4'lü çete beraber yürüyorlar"