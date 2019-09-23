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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belçika Başbakanı Michel'le görüştü

ABD'nin New York şehrinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belçika Başbakanı Charles Michel ile bir araya geldi.

23.09.2019 21:56Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belçika Başbakanı Michel'le görüştü
ABD'nin New York şehrinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belçika Başbakanı Charles Michel ile bir araya geldi.

Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu için New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belçika Başbakanı Charles Michel ile görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görüşmede Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile 2020 Eylül-2021 Eylül dönemini kapsayacak BM 75. Genel Kurul Başkanlığına aday gösterilen TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Volkan Bozkır eşlik etti. - NEW YORK

Recep Tayyip Erdoğan, Charles Michel, Cumhurbaşkanı, New York, Politika

Kaynak: İHA

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