Cumhurbaşkanı Erdoğan Belçika'da - Havalimanı karşılama
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile TSİ 18.00'de Belçika'nın başkenti Brüksel'e geldi.
09.03.2020 20:47 | Son Güncelleme: 09.03.2020 20:49
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile TSİ 18.00'de Belçika 'nın başkenti Brüksel 'e geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brüksel Havalimanı Askeri Terminali'ne gelişinde, Türkiye'nin Avrupa Birliği Daimi Temsilcisi Mehmet Kemal Bozay, Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Hasan Ulusoy, Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Basat Öztürk, Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanı Tümgeneral İsmail Üner ile Avrupa Birliği Konseyi Protokol Müdür Yardımcısı Ragnheidur Roubineau tarafından karşılandı.
Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Brüksel'e geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brüksel Havalimanı Askeri Terminali'ne gelişinde, Türkiye'nin Avrupa Birliği Daimi Temsilcisi Mehmet Kemal Bozay, Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Hasan Ulusoy, Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Basat Öztürk, Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanı Tümgeneral İsmail Üner ile Avrupa Birliği Konseyi Protokol Müdür Yardımcısı Ragnheidur Roubineau tarafından karşılandı.
Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Brüksel'e geldi.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Cumhurbaşkanı Erdoğan Belçika'da - Havalimanı karşılama
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