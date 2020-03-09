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Cumhurbaşkanı Erdoğan Belçika'ya gidecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belçika'ya günübirlik çalışma ziyaretinde bulunacak.

09.03.2020 13:05 | Son Güncelleme: 09.03.2020 13:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan Belçika'ya gidecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belçika 'ya günübirlik çalışma ziyaretinde bulunacak. Erdoğan Brüksel 'de, AB Konseyi Başkanı Jean Michel ile görüşecek, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i kabul edecek.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Brüksel, Belçika, Ekonomi
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