Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB'nin zirve önerisini kabul etti, 9 Mart'ta Brüksel'e gidiyor

İdlib'te 34 askerin şehit olduğu saldırının ardından sınır kapılarını mültecilere açma kararı alan Türkiye'nin bu adımı AB-Türkiye ilişkilerini de yeniden gündeme taşıdı. Avrupalı liderlerle üst üste telefon görüşmesi yapan Erdoğan, pazartesi günü Brüksel'e sürpriz bir ziyaret yapacak.

TÜRKİYE'NİN MÜLTECİ KARARI MASAYA YATIRILACAK

Erdoğan, mültecilere kapıların açılması kararından sonra AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile Külliye'de bir araya gelmiş ve Türkiye ile AB arasında imzalanan mülteci anlaşmasını gündeme getirmişti. AB tarafından Türkiye'ye verilen ancak yerine getirilmeyen sözlerin yerine getirilmesini isteyen Erdoğan'ın Türkiye'nin 4 milyonu bulan mülteci yükünü artık kaldıramayacağını aktardığı Michel, temaslarının ardından başta Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leven olmak üzere AB'li liderlerle görüşme trafiği yürüttü.

Diplomasi trafiğinin ardından Erdoğan, pazartesi günü Brüksel'e gitme kararı aldı. Erdoğan, zirvede mülteci anlaşması kapsamında verilen sözlerin yerine getirilmesi, mülteciler için harcanacak 6 milyar euroluk yardımın tamamının gönderilmesi, vize serbestisinin sağlanması, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi için vakit kaybetmeden adım atılması, Suriye'de mülteciler için yapılması planlanan güvenli bölgedeki evler için destek isteyecek.

AB, VİZEYE "TAMAM" DİYOR

Edinilen bilgiye göre yapılan temaslar sonucunda bu taleplere AB yetkililerinin sıcak yaklaştığı öğrenildi. Gümrük Birliği Anlaşmasının güncellenmesi için de komisyon kurulması kararı alındığı da öğrenilirken Fransa ve Avusturya'nın vize serbestisine muhalefet etmesine karşın gün boyu sürdürülen diplomasi trafiği sonunda bu 2 ülkenin de vize serbestisine de sıcak baktığı kaydedildi. Zirve sonrası bu konularda somut adım atılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Mülteci anlaşmasının yenilenmesini isteyen AB ise Türkiye'ye vaat edilen yardımların gönderilmesi için çalışma başlatmıştı.

ERDOĞAN, MERKEL'LE GÖRÜŞTÜ

Erdoğan önce Almanya Başbakanı Merkel ile telefonda görüştü. Erdoğan, Türkiye ile Rusya arasında İdlib konusunda varılan anlaşmayla hem sivillerin korunmasını sağladıklarını hem de bölgenin huzuru için hayatlarını ortaya koyan askerlerin güvenliğini temin ettiklerini Merkel'e söyledi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada Yunanistan sınırında yaşanan insanlık dramına da değinen Erdoğan, Yunanistan'ın AB kurucu anlaşmasını ve Cenevre Sözleşmesi'ni dikkate almayacağını açıklamasının uluslararası hukukun ve AB kurucu anlaşmasındaki değerlerin açık ihlali olduğuna dikkat çekti. Erdoğan, "Türkiye-AB arasında göç konusundaki düzenlemelerin işlemediğini ve gözden geçirilmesi gerektiğini" de ifade etti.