Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belediye Başkan Adaylarını Açıkladı (2)

AK Parti, 9 büyükşehir, 11 il olmak üzere 20 belediye başkan adayını daha açıkladı. Türkiye Cumhurbaşkanı
ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Meclis Grup Toplantısı'nda, partisinin 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri'nde aday göstereceği 20 belediye başkan adayını kamuoyuyla paylaştı.
AK Parti'nin 9 büyükşehir belediye başkan adayı şunlar:
"Ankara
Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki
, Balıkesir
Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yücel Yılmaz
, Eskişehir
Büyükşehir Belediye Başkan adayı Burhan Sakallı
, Hatay
Büyükşehir Belediye Başkan adayı İbrahim Güler
, İzmir
Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci
, Konya
Büyükşehir Belediye Başkan adayı Uğur İbrahim Altay
, Mardin
Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Vejdi Kahraman, Sakarya
Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem Yüce
ve Trabzon
Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Zorluoğlu."
AK Parti'nin 11 il adayı
Erdoğan'ın bugün açıkladığı 11 ilin belediye başkan adayı ise şu isimler oldu:
"Afyonkarahisar
Belediye Başkan adayı Mehmet Zeybek
, Bingöl
Belediye Başkan adayı Erdal Arıkan
, Çanakkale
Belediye Başkan adayı Ayhan Gider
, Çankırı
Belediye Başkan adayı Hüseyin Boz
, Çorum
Belediye Başkan adayı Halil İbrahim Aşgın
, Karaman
Belediye Başkan adayı Mahmut Sami Şahin
, Muş
Belediye Başkan adayı Feyat Asya
, Uşak
Belediye Başkan adayı Mehmet Çakın
, Yozgat
Belediye Başkan adayı Celal Köse
, Sivas
Belediye Başkan adayı Hilmi Bilgin
ile Tokat
Belediye Başkan adayı Eyüp
Eroğlu." Cumhurbaşkanı Erdoğan
, cumartesi günü İstanbul Haliç
Kongre Merkezi'nde düzenlenen "AK Parti Belediye Başkanı Adayları Tanıtım Toplantısı'nda da partisinin 14 büyükşehir, 26 il olmak üzere 40 adayını açıklamıştı.
Böylece Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin 60 il belediye başkan adayını tanıtmış oldu.
Ankara,Murat Zorluoğlu,Recep Tayyip Erdoğan