Haberler » Güncel » Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediye başkanlarını kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediye başkanlarını kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Pazar Belediye Başkanı Nihat Bişevac, Tutin Belediye Başkanı Kenan Hot, Sjenica Belediye Başkanı Hazbo Mujoviç ve Boşnak Milli Konseyi Başkanı Jasmina Curic'i kabul etti.

08.10.2019 13:45Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediye başkanlarını kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Pazar Belediye Başkanı Nihat Bişevac, Tutin Belediye Başkanı Kenan Hot, Sjenica Belediye Başkanı Hazbo Mujoviç ve Boşnak Milli Konseyi Başkanı Jasmina Curic'i kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan temasları kapsamında Belgrad Belediye Başkanlarını kabul etti. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç'in daveti üzerine gittiği Belgrad'da Erdoğan, Yeni Pazar Belediye Başkanı Nihat Bişevac, Tutin Belediye Başkanı Kenan Hot, Sjenica Belediye Başkanı Hazbo Mujoviç ve Boşnak Milli Konseyi Başkanı Jasmina Curic'i kabul etti.
(İHA)

Cumhurbaşkanı, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:23 Bağışlanan organları nakil bekleyen 3 hastaya umut oldu
18:23 Hakkâri'de 4 terörist etkisiz hale getirildi
18:22 Msb: türkiye, deaş ile mücadeleye devam edecektir
18:22 Burhaniye'de parklar yenileniyor
18:22 Üst yoldan site bahçesine düşen araçta 2 kişi yaralandı
18:18 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Türkiye'ye geliyor
18:17 Mercedes-Benz Fashion Week 2019 - Bağzıbağlı Prive x Özlem Erkan Kreasyonu