Cumhurbaşkanı Erdoğan: Belediyecilik Konusunda Rakip Tanımıyoruz

Kaynak: DHA

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Bayrampaşa'da miting düzenledi. Erdoğan burada yaptığı konuşmada, " Bir kez daha söylüyorum belediyecilik konusunda biz rakip tanımıyoruz. Belediye hizmetleri ile ilgili rekabetten asla kaçmadık. Meseleyi Türkiye'nin geleceği ile ilgili bir karar noktasına getiren biz değiliz. Sözleri ve eylemleriyle bizim karşımızdakiler " dedi.PEKİ BU PARTİLERİ KİM VE NASIL BİR ARAYA GETİRİP KARŞIMIZDA BİR BLOK OLUŞTURDUCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim çalışmaları kapsamında bugün İstanbul'da 6 ilçede miting düzenliyor. Kağıthane'deki mitingin ardından Bayrampaşa'da miting alanına gelen Erdoğan konuşmasında "Aramızdaki bu muhabbet birilerinin dengesini iyice bozdu. Öyle ki; akla hayale gelemeyecek ittifaklarla karşımıza çıktılar. Aslına bakılırsa bu ittifakı kurmak onların ne aklının ne de becerisinin harcıdır. O kadar maharetli olsalar bu güne kadar milletimizin gönlüne girmeyi başarırlardı. CHP'nin başındaki zat 9 seçimdir partisinin başında 9'unu da kaybetti. HDP derseniz sırtını Kandil'e dayamış. Kandil'deki patronlarından emir almadan kılını kıpırdatamaz. Hanımefendi 15 Temmuz öncesi ne diyordu? Türkiye'yi 'Yaz gelecek başbakan olacağım' diye dolaştı. Arkasından çıka çıka ne çıktı? 15 Temmuz darbecileri çıktı. Saadet'in adından başka geçmişiyle hiçbir ilgisi kalmamış. Peki bu partileri kim ve nasıl bir araya getirip karşımızda bir blok oluşturdu? Türk milletinden bu sorunun cevabını özellikle düşünmesini istiyorum" dedi."MESELEYİ TÜRKİYE'NİN GELECEĞİ İLE İLGİLİ BİR KARAR NOKTASINA GETİREN BİZ DEĞİLİZ"Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü: "Şehirlerimizin belediye başkanlığı seçimi için terör baronları niye kampanya yürütüyor. İllerimizi, ilçelerimizi yönetecek belediye başkanının kim olacağı terör örgütlerini niye bu kadar yakından ilgilendiriyor. Demek ki mesele sadece belediye başkanları meselesi değil. Burada işin altında başka şeyler var. Bir kez daha söylüyorum belediyecilik konusunda biz rakip tanımıyoruz. Belediye hizmetleri ile ilgili rekabetten asla kaçmadık. Meseleyi Türkiye'nin geleceği ile ilgili bir karar noktasına getiren biz değiliz. Sözleri ve eylemleriyle bizim karşımızdakiler. Daha seçim sonuçları belli olmadan medyada, sosyal medyada, sokaklarda, havalimanlarında, milleti tehdit etmeye taciz etmeye tahkir etmeye başladılar. Bu azgınlığı milletimiz cevapsız bırakır mı? İşte bunun için yarın mutlaka sandıklara gitmeli tercihimiz doğrultusunda oyumuzu kullanmalıyız""ÇEVİK KUVVETİ ORADAN TAŞIYORUZ"Erdoğan, Bayrampaşa'da yapılacak hizmetlerle ilgili konuşurken, "Geçmişi 192 yılı bulan Çevik Kuvvet binasını aslına uygun bir şekilde restore ederek kültür ve sanat faaliyetleri için kullanacağız. Çevik Kuvvet'i oradan taşıyoruz. Orayı da tarihi olarak bir müze kültür sanat merkezi haline getiriyoruz" dedi.Millet İttifakı'nın adayı Ekrem İmamoğlu'nu eleştiren Erdoğan, "Bunların gönderdiği aday proje. Proje. Proje ya. Ondan İstanbul gibi bir şehre belediye başkan adayı olur mu? Ama Bay Kemal'e göre olur. Niye? Bay Kemal'i zorlayacak birisi olmaması lazım. Anlatabiliyorum değil mi? O koltuğu sağlam tutmanın gayreti içinde. Bizim böyle bir derdimiz yok. Biz bu yola 40 yıldır siyasetin içinde girdik. Çekirdekten geldik. Gençlik kollarından geldik. Tırnaklarımızla. Bunların hangisinin siyasette böyle bir geçmişi var, tecrübesi var, deneyimi var? Yok. Siz İstanbul'da da bu kardeşinizi seçtiniz. Başbakan yaptınız. Daha sonra Cumhurbaşkanı yaptınız. O ise kasetle geldi. Kasetle. " dedi. - İstanbul