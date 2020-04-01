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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Belediyelerimiz Valiliklerimizin izni olmadan kampanya açarsa devlet içinde...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Belediyelerimiz Valiliklerimizin izni olmadan kampanya açarsa devlet içinde devlet olmaktır.

01.04.2020 16:42 | Son Güncelleme: 01.04.2020 16:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Belediyelerimiz Valiliklerimizin izni olmadan kampanya açarsa devlet içinde devlet olmaktır. Gücü dağıtmış oluruz. Buna kimsenin hakkı yok"
-"Devlet içinde devlet olmanın anlamı yoktur. Bu bakımdan da şu ana bu kampanyalar sadece devletimizin, Cumhurbaşkanlığı makamının açıklamış olduğu birimler tarafından yürütülmektedir"
-" Türkiye 'de de dün akşam itibariyle 13 bin 531'i, vefat sayısı 214'ü buldu. En büyük avantajımız güçlü sağlık altyapısı ile hastalıkla mücadeleyi erken başlatmış olmamızdır"
-"Vatandaşlarımızı da kendilerinin, evlatlarının, aile büyüklerinin sağlığı için kurallara uymaya davet etmeliyiz. Milletimizden şu sıkıntılı günler geçene kadar mümkün olduğu kadar evlerinden çıkmamalarını rica ediyorum"
-"Her bir vatandaşımız kendini gönüllü karantinada tutarsa çok daha sıkı tedbirler almaya gerek kalmaz"
-"Şehirlerarası ulaşımı kısmen sınırlandırdık. İhtiyaç halinde şehir içinde de benzer şeyleri devreye sokabiliriz"
-"'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' sloganıyla bir yardım kampanyası başlattık. Toplanan paralar gerçek ihtiyaç sahipleri tespit edilerek onlara dağıtılacaktır. Teşkilatlarımızın tamamını bu kampanyaya (Biz bize yeteriz Türkiyem) katılmaya davet ediyorum"
-"Bunların takibi İçişleri, Valilikler, Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tarafından yürütülmektedir"
-"Bir çok spekülasyon yapılıyor. Devletin affedersiniz dilencilik yaptığı gibi çirkin yaklaşımlar. Devletimizin ülke genelinde yapmış olduğu yatırımlar bunlar rakamlarla ifade edilmez. Muhalefetin ağzından çıkanı kulağının duyması lazım"
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: ’Belediyelerimiz Valiliklerimizin izni olmadan kampanya açarsa devlet içinde...

Kaynak: İHA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Türkiye, Politika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Belediyelerimiz Valiliklerimizin izni olmadan kampanya açarsa devlet içinde...
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