Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Belli İdeolojik Bagajların Esiri Olmuş Bir Üniversitenin Değişime Öncülük...

Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Belli ideolojik bagajların esiri olmuş bir üniversitenin değişime öncülük yapması beklenemez"Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul
Medeniyet Üniversitesi'nde
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Bilim ve İleri Teknoloji uygulama ve Araştırma Merkezi Laboratuvar açılışı ve Kütüphane temel atma töreninde yaptığı konuşmada, " Belli ideolojik bagajların esiri olmuş bir üniversitenin değişime öncülük yapması beklenemez" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kadıköy
'de İstanbul Medeniyet Üniversitesi Bilim ve İleri Teknoloji uygulama ve Araştırma Merkezi Laboratuvar açılışı ve Kütüphane temel atma törenine katıldı.Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
, İBB
Başkanı Mevlüt Uysal
ve çok sayıda davetli katıldı .Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir dönem yanlış ellerde yaşadığı sıkıntılara ve sorunlara rağmen İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nin bugün gurur verici başarılara imza attığını söyleyerek" İlk emri ikra yani oku olan bir dinin müntesipleriyiz .Biz kalemin kılıçtan üstün tutulduğu bir medeniyetin mensubuyuz., Biz Avrupa
'ınn cehalet karanlığına büründüğü dönemde en önemli ilim merkezleri kurmuş ecdadın torunlarıyız. Medeniyete, ilim öğrenmeye,kitap yazmaya öyle önem verilmiştir ki alimler eserlerini yazarken kullandıkları divitlerin uçlarına açarken çıkan artıkları çöpe atmamışlardır. Ölümlerinden sonra mezarlarına konulmasını vasiyet etmişlerdir. Biri yaşadığımız İslam medeniyetinin alameti farikası nedir diye sorsa, ilk dile getirilecek, kitap ve kütüphane olacaktır. Fatih Sultan Mehmet Han
, İstanbul'u fethettikten sonra önceliği kütüphanelere vermiştir" dedi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
'ndeki kütüphane inşasından da bahseden Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Ankara
'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin içerisinde beş milyon cildi ihtiva edecek dev bir kütüphaneyi inşa ediyoruz. Beş altı ay içinde açılacak. İstanbul'da da Tarihi Rami Kışlasını restore ediyoruz.Orası İstanbul'un en büyük kütüphanesi olacak. 5- 6 milyon cildi bulacak .Dijital ortamda kaydı olacak. Tezhip,hat bütün bunların çalışmalarını yapacağız. Her fırsatta ilmi çalımalar önceliğinin altını çiziyor,yeniden bilimde, teknolojide, sanatta ve kültürde ileriye taşıyacak çalışmalara ehemmiyet veriyoruz. Onca gayrete rağmen bu hususta arzu ettiğimiz seviyeye ulaşamadık. Bilhassa, kitap okuma, nitelikli akademik eserler bilimde çığır açan çalışmalarda hala oldukça gerideyiz. Ülkemizde tv izlemeye altı saat, internete üç saat harcıyoruz. Kitap okumaya harcadığımız zaman okuma ya harcadı birkaç dakikayı zor buluyor. Türkiye
kitap okuma oranında dünyada 86. sırada. Günde altı saati televizyona,üç saati internete ayıran gençlerimizin kitap okuma süresinin dakikalarla ifade edilmesi bize yakışmayan bir tablodur" dedi. Kafe denilen vakit öldürme mekanlarının kütüphanelerden çok daha yaygın,çok daha kalabalık olması üzerinde hassasiyetle durulması gerektiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Millet kıraathaneleri vakit öldürülen değil vakit değerlendirilen yerler olarak yepyeni bir vizyon ortaya koyacağına inanıyorum.Hala millet kütüphanelerinin ne olduğun anlamayanlar var. 'Tuğla mı dizeceğiz 'diyenler var . Kıraathanenin manasını bilmiyor. Her açılışı yaptığımızda üniversiteli öğrencilerimizi kitapların başında gördüğümüzde gurur duyuyoruz. Millet bahçesinin bir köşesinde millet kıraathanesi olacak. Biz geleceğe dair hedefleri olan bir milletiz. Türkiye'yi muassır medeniyetler üzerine taşımayı hedefliyoruz. 2023 yılı hedefleri doğrultusunda kitap okuma oranının özgün akademik makale rakamının bununla mütenasip olması gerekecektir. Bu noktada en büyük sorumluluklardan biri üniversitelerimizde. Üniversitelerin katkı vermediği mücadelede menzile ulaşma mümkün olmayacaktır"dedi. Üniversitelerin değişim de öncü olması gerektiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan; " Üniversitelerinin özgürleşme konusunda başarılı imtihan verdik. Üniversitelerimiz, statükonun, baskıcı formatlayıcı, hürriyetleri kısıtlayıcı atmosferinden büyük oranda kurtulmuştur. 2002 öncesine göre Türk üniversiteleri alt yapı ve akademik özgürlükler bakımından çağ atlamıştır. 28 Şubat
sürecinin faşist zihniyetinin üniversitelerde oluşturduğu tahribat, önemli ölçüde giderilirken, üniversitenin kapıları milletin evlatlarını açılmıştır. Kimi üniversiteleri militan yetiştirme kampına dönüştüren terör örgütleri buralardan temizlenmiştir. 16 yıllık mücadelenin sonucunda birikmiş problemlerin çoğu çözülmüştür. Marjinal çevrelerin senelerce istismar ettikleri harç ve yurt gibi kronik sorunların tamamı dönemimizde hallolmuştur. Lisans öğrencilerine 500 master öğrencileri 1000 lira doktora 1500 lira destek verir hale geldik. Biz geldiğimizde burs 45 liraydı. Hangi öğrencimiz burs veya kredi müracaat ettiği zaman kapıdan döndürülmez. Ancak bir sıkıntı var. herkes burs istiyor. Be kardeşim be evladım niye kredi istemiyorsun. Burs miktarı 150 bin sayı.Ama kredi kim müracaat ederse alabiliyor. Ödemeye gelince faiz diye bir şey yok. Sigortalı bir işe girdiğim zaman çok düşük taksitlerle ödeme yapacaksın iş sahibi olmamdan gel bu parayı öde yok.Yeni dönemde, niteliğe,kaliteye, keyfiyete odaklanmamız gerekiyor" dedi . Üniversitelerin eski alışkanlıklarından kurtulması gerektiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Durağanlaşmış belli kalıpların, belli ideolojik bagajların esiri olmuş bir üniversitenin değişime öncülük yapması beklenemez" Almanya
ziyaretinden bahseden Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Onlarda üç milyon üniversite öğrencisi var. Bizde 8 milyona ulaştık. Nitelik itibariyle şu an zayıf olabiliriz. Ama beş on sene sonra onları yakalayıp geçeceğiz" dedi .
Cumhurbaşkanı,İstanbul,Recep Tayyip Erdoğan