Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Benim eleştirim teröre bulaşmış olan yöneticileredir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Benim hiçbir partinin seçmenine hakaretim olmaz. Ben siyaseti 40 yıldır yapıyorum. Benim eleştirim teröre bulaşmış olan yöneticileredir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Ulusal, 200 Bölgesel ve Yerel Radyoda canlı yayınında Mehmet'in Gezegeni programının konuğu oldu. 31 Mart Seçimlerinin yenilenmesine ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "CHP'nin müdafaa tarzlarına karşı belgelerle 3 valiz götürdük. YSK bizim bu belgelerimizi bütün sandık tutanaklarını, bunlarla beraber çeteleleri hepsinin buraya koyarak, bazılarında bunlar bile yoktu. Biz bunların hepsini verdik. YSK bütün verdiğimiz belgeleri gözden geçirerek, sonunda iptaline ve seçimin yenilenmesine karar verdi, bu kararı biz vermedik. Bu kararı veren YSK'dır. YSK bu kararı verdikten sonra o ana kadar YSK olanlara çete demeyenler, YSK vereceği karara saygılı olacağını söyleyen CHP o andan itibaren YSK çetelerle dolu dediler. Burada bu hakaretlere saygısızlığa uğrayan YSK üyeleri bu CHP yetkilileri ilgilileri, onlara çete diyen ve hakaret edenlere karşı yasal haklarını savunacaklardır. Seçim kurullarındaki yetkililere yönelik bazı adımlar atıldı" dedi.

"SANDIK BAŞINDAN KİMSE AYRILMAYACAK, GÖREVLİ ARKADAŞLARA GEREKLİ EĞİTİMLERİ VERDİK"

31 Mart seçimlerinde oyların çalınmasıyla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu ana itibariyle bu işin ben sıfırlandığını iddia etmeyim ama minimize olduğuna inanıyorum. Müşahit ve avukatlar bu konuda hazır. Sayılarını da artırdık, deneyimle arkadaşlar partimiz aracılığıyla belirlendi. Bu noktada gözler çok daha açık olacak. Oy torbalarının ağzı mühürlenip ilçe seçim kurullarına varıncaya kadar gözlem devam edecek. Sandık başından kimse ayrılmayacak, görevli arkadaşlara gerekli eğitimler verildi, Pazar akşamı durum çok farklı olacak. Elimizden gelen tedbirleri aldık" diye konuştu.

"BEN CHP'Lİ, İYİ PARTİLİ, SAADETLİ KARDEŞLERİME SESLENİYORUM, OYUNUZ TARİHİ BİR ÖNEME SAHİPTİR"

31 Mart seçiminde neden büyükşehir belediye başkanlığı seçimine itiraz edildiğini anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Muhtarlık seçimlerinde herhangi bir noktada sıkıntı yaşanmadığı için bunlara itiraz söz konusu olmadı. Orada da bu tür sıkıntılar yaşanmış olsa o muhtar kesinlikle itirazını yapar ve takip eder. Partilerle alakalı değil, muhtarların kendileriyle alakalı. İlçe belediye başkanlıklarında benzer sıkıntılar yaşanmadığı için bu tür itirazlar olmadı. Büyükçekmece, Maltepe'de itiraz yapıldı. Kırıkkale'nin Keskin'inde itiraz yapıldı, seçimler yenilendi. Olmaz diye bir şey yok. Meclis üyelikleri noktasında bir şekilde sıkıntı şaibe olmadığı için buna gidilmedi. Büyükşehir belediye başkanlığında ise 30 binden 13 bine düşen bir netice var. Burası İstanbul hiçbir şeye benzemez, İstanbul'un seçimini bir kenara koyamazsınız. İstanbul şuanda 39 belediyenin 25'ini AK Parti alıyor, 14'ünü Millet İttifakı olarak diğerleri alıyor. Yapacağımız seçim Pazar günü sadece bir vizyon seçimidir. Yoksa meclisin kahir ekseriyeti AK Parti'de, bütün komisyonlar ak partide başkan vekillikleri tamamıyla Cumhur İttifakında. Sadece sembol olarak İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı seçilecek. Bu belediye başkanı seçiminin halkımın dikkat etmesi gereken nokta, İstanbul'a kazandıracağı ve kaybettireceği hesabını iyi yapmalı. CHP İstanbul'a ne kazandırır, ama AK Parti çok şey kazandırır. CHP belediye başkanlığı seçimin almasıyla arkasında meclisin olmadığı bir belediye başkanı olacak, arkasında komisyonun olmadığı bir belediye başkanı olacak, AK Parti olduğu zaman meclisiyle, komisyonuyla kabinesiyle bir güç olacak. İstanbul gibi bir şehre ancak böyle büyükşehir belediye başkanı yakışır. Terör örgütüyle el ele vererek, şu anda Kandil yaptığı açıklamada bizim desteğimiz Millet İttifakı adayından yana olduğunu söyledi. Selahattin Demirtaş da CHP adayından yana olduğunu söylüyor. Bunların milli, yerli böyle bir şeyi yok. Ben İyi Partiye gönül veren kardeşlerime CHP, Saadete gönül veren kardeşlerimize sesleniyorum, bu oyunuz sıradan bir oy değil, tarihi bir öneme sahip oydur. Birçok yerlerin CHP adayı tarafından terör örgütüne şimdiden pazarlaması yapılmıştır, oralara verilmesi söz konusudur" şeklinde konuştu.

"BEN 40 YILDIR SİYASETİN İÇİNDEYİM, BENİM HİÇBİR PARTİNİN SEÇMENİNE HAKARETİM OLMAZ"

Vatandaşların oyuna gelmemesi gerektiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Benim hiçbir partinin seçmenine hakaretim olmaz. Ben siyaseti 40 yıldır yapıyorum. Benim eleştirim teröre bulaşmış olan yöneticilerdir. Şu anda HDP başındaki yöneticilerin dağ ile iş tuttuğunu el ele olduğunu biliyoruz. Şu anda Demirtaş, Diyarbakır'da bütün vatandaşları sokağa döküp 50'nin üzerinde vatandaşımızın ölümüne neden olan kişidir. Şu anda cezaevinde hiçbir suç işlemediği için mi duruyor. Bunların hepsi kandilde teröristlerle ele fotoğraf çektirenler değil miydi? Ben oraya oy veren vatandaşlarıma hiçbir zaman kalkıp da suç sabit olmadıkça ben onlara terörist diyemem. Ama bunların lider kadroları teröristlerle el ele kol kola oldukları için belgeler olduğu için rahatlıkla söylerim. Vatandaşlarımıza burada bu oyuna gelmeyelim, bozalım. CHP başındaki zat Demirtaş'ı övüyor savunuyor. Biz bu yanlışa düşemeyiz. Ortada sabit suç delileri var. Bu deliller olduğu halde biz bunu nasıl savunuruz. Oy verenlere böyle bir şey söyleyemem. Aynı şeyi diğer partilere de İP başındaki hanımefendi zaman zaman bu yanlışlara düşmüştür. Onlara oy veren vatandaşlarımız bu noktada gelin iyi değerlendirelim bir daha aynı yanlışa düşmeyelim" dedi.

"36 AYRI ETNİK GRUP 82 MİLYON BİR VE BERABER OLACAĞIZ. BÖYLE OLURSAK GÜÇLÜ OLUR"

"Kürt kardeşlerimin isteyip de alamadıkları bu ülkede bir şey kalmadı" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sokaklardan tutunda cezaevlerinde Kürtçe görüşme yapamayanlardı, şimdi yapıyorlar. Kürtçe konuşamazken, bunların hepsi ortalıktan kalktı. Biz etnik milliyetçiliği ortadan kaldırdık. Etnik milliyetçilik olmayacak bunlar bizi ayırıyor. Biz kültürel milliyetçiliği ortadan kaldırdık, bunlar bizi ayırıyor. Bunlarla beraber bir şey daha ortaya koyuyorum. Yayınların hepsini serbestçe yapıyorlar. Özellikle doğu güneydoğu AK Parti olarak en güçlü parti konumuna geldik. Güneydoğu, doğu deyince sadece Diyarbakır akla geliyor. Gaziantep, Şanlıurfa var, doğu ile beraber Kahramanmaraş, Erzurum var. Buralardaki alınan belediyelere baktığımızda AK Parti birinci parti konumunda. Biz hizmeti etnik yapıya göre değil, burada benim vatandaşlarım yaşıyor ona göre yapıyoruz. Bu seçimlerde oralardaki illerin AK Parti'ye geçmesi önemli. Şırnak AK Partiye geçmesi önemli. Her geçen gün daha iyi konuma gelecek. Terör örgüt orada yok edildikçe benim Kürt kardeşlerim AK Parti ile geçmişte olduğu gibi büyük oranda bütünleşecekler. Hakkari'nin bazı ilçelerini aldık, bunlar çok önemli adımlar. Hizmet her zaman oy etmiyor. Şimdi Selahaddin Eyyubi havalimanı Hakkari'de, olduğu ilçeyi alamadık, ama gelecekte o da olacak. Biz hizmete devam edeceğiz. Kürt kökenli kardeşlerimizin bize inanmalarını istiyoruz. Ülkemizin bölünmesini asla istemiyoruz, yapmamız gereken tek şey var, biz birbirimizi Kürt'üyle, Laz'ıyla, Çerkez'iyle, Boşnak'ıyla, seveceğiz. 36 ayrı etnik grup 82 milyon bir ve beraber olacağız. Böyle olursak güçlü olur, böyle olmazsak güç kaybederiz. Bizi batı dünyası parçalamak istiyoruz, bu fırsatı onlara vermeyeceğiz. Kürt kardeşlerime özellikle İstanbul'da yaşayan kardeşlerime bu konuda hassasiyet göstermelerini şunu bilmelerini istiyorum ki Binali Yıldırım kardeşim uluslararası camiadaki tanınır oluşuyla İstanbul'a çok farklı hizmetler verecektir" ifade etti.

(İHA)

Kaynak: İHA