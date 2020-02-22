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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bergama Belediyesini ziyaret etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bergama Belediyesine ziyarette bulundu.

22.02.2020 21:02 | Son Güncelleme: 22.02.2020 21:02Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bergama Belediyesini ziyaret etti
Recep Tayyip Erdoğan, Belediyesine ziyarette bulundu.
Basına kapalı gerçekleşen ziyarette Belediye Başkanı Hakan Koştu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Koştu, ziyaret sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye takdim etti.
Belediye özel defterini de imzalayan Erdoğan, belediye önünde kendisini bekleyen vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektirdi. Bir vatandaş, Erdoğan'a kendisinin kara kalem resmini hediye etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bergama Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı'yı da kabul etti.

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Kaynak: AA

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