Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bergama'da konuştu: "Savunma sanayinde yerlilik oranı yüzde 20'ydi, şimdi...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir 'in Bergama ilçesinde yaptığı açıklamada, "Sözü dinlenen, pasaportu itibar gören, her adımı dikkatle takip edilen bir ülke konumuna geldik. Savunma sanayinde yerlilik oranı yüzde 20'ydi, şimdi yüzde 70'in üzerine çıktı" dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kınık ilçesini ziyaretinin ardından Bergama ilçesine geçti. Burada açıklamalarda bulunan Erdoğan, "18 senedir bütün Türkiye 'ye azimle, aşkla aşkla hizmet götürüyoruz" dedi."Şehirlere hizmet ederken insanların inançlarına, kılık kıyafetine, siyasi görüşüne göre ayrım yapmadık" diyen Erdoğan, "Dönemimizde Türkiye kardeşlikle büyüdür, demokrasiyle güçlendi, özgürlükle ilerledi. 20-30 yıl önce nasıl bir Türkiye vardı, şimdi nasıl bir Türkiye var bunları görüyorsunuz. Sözü dinlenen, pasaportu itibar gören, her adımı dikkatle takip edilen bir ülke konumuna geldik. Savunma sanayinde yerlilik oranı yüzde 20'ydi, şimdi yüzde 70'in üzerine çıktı. İnsansız hava aracı için ABD'ye 'bize İHA verin' dediğimiz zaman, bize; 'kongreden geçiremedik' diyorlardı. Şimdi insansız hava aracımızı kendimiz yapıyoruz. Savunma sanayinde yılda 3-4 milyar dolar ihracat yapıyoruz. Şimdi tankımızı da üretiyoruz. Zırhlı taşıyıcılarımızı da üretiyoruz" şeklinde konuştu."Putin'e açıkça ifade ettim, 5 Mart'ta tekrar bir araya geleceğiz"Kalabalığa hitap eden Erdoğan, şöyle devam etti:"Bay Kemal kafayı Sakarya'ya takmış. Biz Arifiye'deki tank fabrikasını satmadık. Tam aksine BMC Katarlılarla ortaklaşa buraya 50 milyon dolar yatırımla yeniliyor. Bugün dünyanın en büyük savunma şirketleri arasında 5 firmamız var. Bir dönem PKK'lı canilerin cirit attığı bölgelerde şimdi huzur var. Suriye içerisinde toplam 8 bin 300 kilometrekarelik alanı; DEAŞ, YPG/PKK'lı teröristlerden temizledik. Bizim için İdlib meselesi Afrin kadar, Barış Pınarı Harekat bölgesi kadar önemlidir. Putin'e açıkça ifade ettim. Öğlen Sayın Merkel ve Macron'a da ifade ettim. 5 Mart'ta tekrar bir araya geleceğiz ve bu konuları konuşacağız."Erdoğan'dan Bergama'ya müjdelerBergama'ya yapılacak yatırımlardan da bahseden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:"Tarihi kentimizin ortasında bakımsız ve atıl durumda bulunan Selinos Deresi'ni ıslah edip halkımızın ve turizmin hizmetine sunacağız. Projeyle, kenarında gezinti alanlarının yer aldığı, suda gondolların yüzdüğü bir alan haline getireceğiz. Bitkisel ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve yapılanması konusunda 2 milyon liralık hibe desteği sağlayacağız. Bergama ilçemizde inşallah tarım kredi kooperatif marketini burada açacağız. Burada uygun fiyatlar alışveriş yapacaksınız, burada vatandaşı sömürmek yok. Bunu halkımız hizmet alsın diye tüm Türkiye'de bin 500 market açacağız. Bergama çevre yolunun ikinci etap ihalesi bitti. Şehir merkezinde kalan Adnan Menderes Bulvarını bisiklet yolları, kaldırım ve ışıklandırmasıyla yeniden düzenleyeceğiz. Kredi Yurtlar Kurumunun Bergama'ya yapacağı yüksek öğrenim öğrenci yurdunun inşaatı kısa bir zaman içinde başlayacak. Çocuklarımızı ikinci öğretimin sıkıntılarından kurtarmak için Bergama'da eksik olan derslik sayısını arttıracak projelerimize de başlıyoruz. Bergama'nın dört gözle beklediği TOKİ konutlarının inşaatı başlıyor. 293 ailemize şimdiden ailemize hayırlı uğurlu olsun. İkinci etap TOKİ konutları için de çalışmalarımız süratle devam ediyor. Aliağa-Bergama arası doğal gaz boru hattının döşenmesine eylül ayında başlıyoruz. Bergama'da binlerce işsiz gencimiz, istihdam alanlarına kavuşacak. Çandarlı Kuzey Ege Konteynır Limanı'nın ikinci etap inşaatına başlıyoruz. Sosyal Hizmet Merkezimiz ve İŞKUR Hizmet Ofisi'ni Bergamamıza kazandırıyoruz. Siz bizim yanımızda durdukça, biz de sizin için koşmaya koşturmaya devam edeceğiz." - İZMİR